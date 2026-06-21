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logos.press.md logologos
21 Iunie 2026, 08:12
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Actele pentru arme civile pot fi solicitate online

Cetățenii Republicii Moldova pot solicita acum online autorizații pentru deținerea, portul și alte documente de autorizare privind armele civile.

Actele pentru arme civile pot fi solicitate online.
Actele pentru arme civile pot fi solicitate online.

Acest confort a apărut datorită modernizării platformei electronice e-arme.mai.gov.md, transmite logos-pres.md.

Acum toate documentele necesare pentru legalizarea armelor civile pot fi încărcate direct în cererea electronică, ceea ce simplifică procesul și reduce timpul necesar pentru depunerea cererii, informează Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).

Pentru utilizarea platformei este necesară semnătura electronică. Aceasta este o condiție obligatorie atât pentru autentificarea în sistem, cât și pentru depunerea cererilor în condiții de siguranță.

INSP precizează că solicitările depuse în format electronic sunt examinate în termenele stabilite de lege, iar documentele permisive sunt eliberate persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

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