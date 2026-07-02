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2 Iulie 2026, 23:53
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Acoperișurile și ferestrele mai multor blocuri din Chișinău vor fi înlocuite

Acoperișurile și ferestrele mai multor blocuri locative din Chișinău vor fi înlocuite în următoarele două luni.

Acoperișurile și ferestrele mai multor blocuri din Chișinău vor fi înlocuite.
Acoperișurile și ferestrele mai multor blocuri din Chișinău vor fi înlocuite.

Autoritățile municipale anunță că lucrările vor fi executate în toate sectoarele Capitalei și urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea eficienței energetice a clădirilor, transmite deschide.md.

Direcția generală locativ-comunală și amenajare menționează că vor fi înlocuite acoperișurile a 11 blocuri și ferestrele a 12 clădiri. De asemenea, urmează să fie reparate conductele de apă și de canalizare din subsolurile a 10 blocuri.

Potrivit DGLCA, lucrările sunt realizate la solicitările locatarilor și au drept scop prelungirea duratei de exploatare a blocurilor locative.

Autoritățile municipale precizează că vor continua să investească în modernizarea infrastructurii locative și în creșterea calității serviciilor oferite locuitorilor capitalei, acordând prioritate intervențiilor care răspund direct nevoilor comunității.

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