Accizele la țigări vor crește anual cu 10%.

Proiectul politicii fiscale prevede o majorare anuală fixă, de 10% a accizelor aplicate pentru produse de tutun și lichide pentru vape-uri, până în 2029.

Cea mai mare creștere va fi la lichidele pentru țigările electronice unde acciza se va mări de la 3.914 de lei în 2027, pentru un litru, la 4.736 de lei în 2029, indiferent dacă substanța conține sau nu nicotină, transmite ipn.md.

În cazul țigărilor obișnuite, acciza minimă obligatorie pentru o mie de bucăți va crește treptat de la 1.755 de lei până la 2.123 de lei în 2029. Aceleași praguri se vor aplica și pentru trabucuri sau țigări de foi.

Nici persoanele care utilizează dispozitive cu tutun încălzit nu vor scăpa de scumpiri, taxa urmând să crească de la 1.599 de lei din 2027 până la 1.935 de lei în 2029. Totodată, statul va mări cu câte 10% pe an și acciza la benzoli, combustibil folosit în brichete, unde taxa per tonă va urca de la 10.401 lei până la 12.586 de lei.

Majorarea taxelor are loc în condițiile armonizării legislației naționale la standardele Uniunii Europene și are și scopul de a aduce venituri suplimentare la buget.