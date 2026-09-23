Accidentul rutier de la Strășeni: Familiile copiilor cer dreptate și despăgubiri.

În urma tragicului accident produs pe 2 februarie, în care Daniel, un băiat de 14 ani, și-a pierdut viața, iar Delia, o adolescentă de 12 ani, a fost grav rănită, părinții celor doi copii cer despăgubiri și dreptate.

De asemenea, mamele adolescenților speră ca tragedia să determine autoritățile să facă trecerile de pietoni mai sigure.

„Un coșmar în viața mea. Nu voi uita niciodată ziua de 2 februarie”, spune mama lui Daniel, transmite stiri.md.

După înmormântarea fiului, femeia a început să caute de una singură răspunsuri despre circumstanțele tragediei, despre șofer și mersul anchetei. Potrivit ei, o parte dintre informații le găsea pe rețelele de socializare.

Mama Deliei intenționează, de asemenea, să obțină dreptate. Avocata familiei Dubceac solicită despăgubiri, inclusiv pentru veniturile pierdute de mama fetei. Femeia nu poate reveni la muncă, deoarece trebuie să fie permanent alături de fiica sa.

În cadrul acțiunii civile, mama Deliei cere un milion de lei drept despăgubire. Prejudiciul legat de pierderea veniturilor este indicat separat în dosar. Potrivit avocatei, prejudiciul material și cheltuielile de judecată trebuie acoperite de partea inculpatului.

Părinții copiilor spun că după accident le este greu să revină la o viață normală. Mama lui Daniel vine des la mormântul lui și încă nu poate crede că fiul său nu mai este.

„Pentru mine, acea seară și acea zi au fost blestemate. Nu voi uita niciodată”, spune ea.

Delia continuă să se recupereze după traumatismele suferite. După externarea din spital, ea a purtat ghips la ambele picioare timp de trei luni, apoi a început ședințele de kinetoterapie. Piciorul drept rămâne în ghips, deoarece osul nu s-a consolidat.

Părinții speră că tragedia va determina autoritățile să ia măsuri pentru sporirea siguranței trecerilor de pietoni și prevenirea unor astfel de accidente. Mama Deliei a inițiat, de asemenea, o petiție prin care cere asigurarea securității pe acest sector de drum.

Șoferul a declarat că regretă cele întâmplate. El și-a recunoscut vina, fapt care poate fi luat în considerare la stabilirea pedepsei.

Amintim că doi minori, de 12 și 14 ani, au fost loviți de un Mercedes în jurul orei 19:00, în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni.