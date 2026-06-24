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24 Iunie 2026, 20:54
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Accesul turiștilor la Lacul Albastru din Naslavcea a fost restricționat

În satul Naslavcea din raionul Ocnița, turiștii s-au confruntat cu restricții de acces la Lacul Albastru, cunoscut și sub numele de Lacul Argilit.

Accesul turiștilor la Lacul Albastru din Naslavcea a fost restricționat.
Accesul turiștilor la Lacul Albastru din Naslavcea a fost restricționat.

La intrarea spre carieră a fost instalată o barieră, astfel încât autoturismele nu mai pot ajunge până la zona de agrement.

Despre situație a relatat un blogger care administrează canalul Naslavcea-NordMd. Potrivit acestuia, zeci de persoane s-au adunat la fața locului, nemulțumite de interdicția impusă, după ce au venit să se odihnească la lac.

Unul dintre cei prezenți a declarat că li s-a explicat că accesul a fost restricționat deoarece terenul este proprietate privată. Totuși, potrivit acestuia, drumul este public, iar instalarea barierei ridică semne de întrebare în rândul localnicilor și al vizitatorilor.

Un alt vizitator a povestit că a venit din Chișinău împreună cu familia și copiii mici. Din cauza accesului blocat, aceștia au fost nevoiți să meargă pe jos până la lac.

„Am venit cu trei copii, dintre care unul are doar opt luni. Este foarte greu să ajungi acolo pe jos”, a spus bărbatul.

Acesta a precizat că a solicitat agenților de pază să-i permită accesul cu mașina, însă cererea i-a fost refuzată. Ulterior, a chemat Poliția. Ajunși la fața locului, oamenii legii au luat legătura cu Primăria Naslavcea și cu proprietarii terenului, fiind informați că parcela se află în proprietate privată.

La rândul său, paznicul obiectivului a explicat că restricționarea accesului este legată de reluarea lucrărilor de extragere a pietrișului în carieră. Potrivit acestuia, în zonă operează utilaje grele, iar prezența persoanelor neautorizate poate reprezenta un pericol.

Circumstanțele cazului și legalitatea restricționării accesului la lac rămân subiect de dezbatere în rândul localnicilor și al vizitatorilor.

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