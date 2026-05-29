rupor.md
29 Mai 2026, 10:44
Acces restricționat în mai multe locuri publice din Capitală în legătură cu vizita premierului României

Astăzi, 29 mai, până la ora 21:00 va fi restricționat temporar accesul cetățenilor în anumite locuri publice din Capitală. Aceasta are legătură cu sosirea în Republica Moldova a actualului premier al României, Ilie Bolojan.

Astfel, accesul cetățenilor va fi temporar restricționat în anumite locuri publice din centrul Chișinăului și pe arterele care leagă orașul de aeroportul internațional, inclusiv va fi interzisă desfășurarea adunărilor, evenimentelor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor / rețelelor electrice / termice, apeductului / canalizării și tăierii copacilor în perimetrul străzilor pe care se vor deplasa coloanele oficiale, transmite rupor.md.

Excepție de la restricții fac declarațiile prealabile privind organizarea evenimentelor socio-culturale, aprobate de Primăria Chișinău și structurile de drept.

