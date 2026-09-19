Absolvenții din regiunea transnistreană au început să primească certificate rusești de studii.

Autoritățile de la Tiraspol au declarat că au eliberat absolvenților de pe malul stâng al Nistrului primele acte de studii după modelul rusesc și că 90% dintre școlile din regiune au fost acreditate în Rusia.

Această decizie contravine propunerii Chișinăului ca școlile din regiunea transnistreană să treacă la programa de învățământ de pe malul drept, transmite europalibera.md

Presa de pe malul stâng al Nistrului a relatat că primele 160 de diplome de model rusesc au fost înmânate, la 17 septembrie, absolvenților claselor a IX-a și a XI-a din Tiraspol.

Ceremonia a avut loc înaintea alegerilor ruse pentru Duma de Stat, pentru desfășurarea cărora administrația de la Tiraspol și autoritățile ruse intenționează să deschidă, la 20 septembrie, 17 secții de votare pe malul stâng al Nistrului, în pofida protestelor Chișinăului.

Diplomele au fost înmânate de Vitali Neagu, vicepremier în administrația de la Tiraspol, general de miliție, care, potrivit așteptărilor, va candida la funcția de șef al regiunii transnistrene în alegerile programate de administrația regiunii pentru sfârșitul anului.

„Am parcurs o anumită etapă de înțelegeri cu Rusia. Orice dubii ar avea cineva, acesta este într-adevăr un document al Federației Ruse”, este citat Neagu. El a adăugat că Rusia „face totul” pentru ca tinerii de pe malul stâng al Nistrului să poată continua studiile pe teritoriul său.

Autoritățile transnistrene susțin că 142 din cele 157 de instituții de învățământ general de pe malul stâng al Nistrului au fost acreditate în Rusia, ceea ce le permite să elibereze diplome rusești. Documentele înmânate celor 160 de absolvenți la 17 septembrie ar fi fost tipărite în Rusia, la întreprinderea „Goznak”.

Nu este clar cum au ajuns acestea la Tiraspol, având în vedere izolarea regiunii transnistrene.

La Chișinău, Ministerul Educației și Cercetării a comunicat pentru Radio Europa Liberă că nu cunoaște existența unor înțelegeri între administrația de la Tiraspol și Moscova privind unificarea celor două sisteme de învățământ. Totodată, instituția continuă să-i invite pe tinerii de pe malul stâng al Nistrului să-și continue studiile pe malul drept și recunoaște actele de studii eliberate de școlile din regiune.

Ce spune Ministerul Educației despre diplomele rusești

Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul Național al Calificărilor din cadrul Ministerul Educației și Cercetării, a declarat pentru Radio Europa Liberă că autoritățile din domeniul educației nu dețin informații despre modul în care sunt eliberate diplome rusești în regiunea transnistreană.

Totodată, ea presupune că acestea nu înlocuiesc documentele locale, ci sunt eliberate în paralel cu ele.

„Cred că diplomele rusești sunt eliberate în paralel, iar cu aceste documente ei pleacă în Rusia. De facto, ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar la noi vin cu documente din regiunea transnistreană”, a spus Gherștega.

Absolvenții din regiunea transnistreană care doresc să-și continue studiile în școlile aflate sub controlul autorităților constituționale pot beneficia de recunoașterea automată a documentelor pentru clasele a IX-a și a XI-a.

Acestea sunt perfectate în formatul oficial al Ministerului Educației și Cercetării, după care elevii pot folosi documentele inclusiv pentru continuarea studiilor peste hotare, inclusiv în țările europene.

„Astfel le oferim posibilitatea de a-și continua studiile în instituții de învățământ de calitate”, a spus Gherștega.

Datele pentru anul 2026 arată că circa 250 de elevi din regiunea transnistreană și-au perfectat la Chișinău documentele pentru continuarea studiilor peste hotare.

În această etapă, ei pot fi admiși în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Pentru admiterea la universitate, au nevoie să urmeze un program pregătitor în Republica Moldova și să susțină examenul de bacalaureat.

Ce studiază elevii din regiunea transnistreană

Școlile din regiunea transnistreană aflate sub controlul autorităților locale folosesc programe de învățământ locale, iar manualele sunt editate în limba rusă sau în așa-numita „limbă moldovenească”, care utilizează alfabetul chirilic.

În aprilie, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus autorităților de la Tiraspol ca școlile din regiunea transnistreană cu predare în „limba moldovenească” să treacă, de la 1 septembrie 2026, la programa oficială de învățământ a Chișinăului, cu predare în limba română. Propunerea a fost respinsă.

Radio Europa Liberă a analizat atunci o serie de manuale utilizate pe malul stâng al Nistrului și a ajuns la concluzia că unele dintre ele au fost create pe baza materialelor folosite în școlile de pe malul drept al Nistrului, însă conținutul lor a fost modificat în conformitate cu narativele promovate în regiune. În plus, acestea conțin informații depășite, iar manualele de geografie și istorie prezintă o viziune favorabilă Rusiei asupra unor evenimente și a relațiilor cu Republica Moldova.

Într-o discuție cu Radio Europa Liberă, secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat atunci că administrația de la Tiraspol nu acceptă nici actualizarea manualelor utilizate în regiune.

„Eram gata să acceptăm chiar și varianta cu alfabet chirilic, numai să actualizăm conținutul. Refuzul a fost categoric”, a spus Olaru.

În regiunea transnistreană activează doar opt instituții de învățământ cu predare în limba română, în baza alfabetului latin, subordonate Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău.

Ministerul a comunicat pentru Radio Europa Liberă că a propus în repetate rânduri instituțiilor de învățământ de pe malul stâng al Nistrului să obțină acreditarea în sistemul național, însă fără rezultat.