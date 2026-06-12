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moldova1.md logomoldova1
12 Iunie 2026, 15:25
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Absolvenții, avertizați despre escrocii care vând „teste” pentru examenele de absolvire

Ministerul Educației avertizează din nou absolvenții cu privire la escrocheriile legate de presupusa vânzare online a testelor pentru examenele de bacalaureat.

Absolvenții, avertizați despre escrocii care vând „teste” pentru examenele de absolvire.
Absolvenții, avertizați despre escrocii care vând „teste” pentru examenele de absolvire.

Instituția reamintește că testele de examen sunt păstrate secret, accesul persoanelor străine fiind interzis, astfel anunțurile de vânzare sunt înșelătorii, iar tentativa de a cumpăra teste poate atrage răspundere pentru încălcarea legii, transmite moldova1.md.

„În fiecare an, pe Telegram și alte rețele sociale apar oferte de vânzare a unor presupuse teste reale de examen, iar unii elevi și părinți cad în această capcană. Încă o dată facem apel să nu transferați bani escrocilor, pentru că nu este altceva decât o escrocherie. Oamenilor li se promit teste reale de examen, dar, în cele din urmă, se dovedește că nu este așa”, reamintește ministrul Educației Dan Perciun.

Sursă
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