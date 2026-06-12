12 Iunie 2026, 15:25
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Absolvenții, avertizați despre escrocii care vând „teste” pentru examenele de absolvire
Ministerul Educației avertizează din nou absolvenții cu privire la escrocheriile legate de presupusa vânzare online a testelor pentru examenele de bacalaureat.
Instituția reamintește că testele de examen sunt păstrate secret, accesul persoanelor străine fiind interzis, astfel anunțurile de vânzare sunt înșelătorii, iar tentativa de a cumpăra teste poate atrage răspundere pentru încălcarea legii, transmite moldova1.md.
„În fiecare an, pe Telegram și alte rețele sociale apar oferte de vânzare a unor presupuse teste reale de examen, iar unii elevi și părinți cad în această capcană. Încă o dată facem apel să nu transferați bani escrocilor, pentru că nu este altceva decât o escrocherie. Oamenilor li se promit teste reale de examen, dar, în cele din urmă, se dovedește că nu este așa”, reamintește ministrul Educației Dan Perciun.