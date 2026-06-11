Abonamentele la sălile de sport din Moldova, mai scumpe decât în Franța.

Conform clasamentului, un abonament lunar la o sală de sport din Republica Moldova costă în medie 38,23 dolari. Deși suma este mult sub nivelul practicat în state precum Qatar, Singapore sau Elveția, Moldova devansează surprinzător mai multe țări dezvoltate din Europa Occidentală, transmite bani.md.

Astfel, costul mediu al unui abonament la sală este mai mare în Republica Moldova decât în Franța (37,65 dolari), Belgia (37,74 dolari), Azerbaidjan (37,08 dolari), Bulgaria (34,57 dolari), Serbia (36,15 dolari) și Ucraina (26,42 dolari).

În regiune, moldovenii plătesc mai puțin decât românii, unde un abonament mediu ajunge la 42,75 dolari, dar mai mult decât bulgarii și ucrainenii.

La nivel mondial, cele mai scumpe abonamente la cluburile de fitness sunt înregistrate în Qatar, unde costul mediu ajunge la 127,56 dolari pe lună, urmat de Singapore (101,21 dolari) și Elveția (88,76 dolari).

În același timp, cele mai accesibile abonamente sunt în Sri Lanka (12,60 dolari), Bangladesh (12,76 dolari), India (14,26 dolari) și Pakistan (15,17 dolari).

Totodată, un abonament lunar la sală în Moldova este cu aproximativ 45% mai scump decât în Ucraina și cu peste 10% mai scump decât în Bulgaria.

Datele sugerează că, deși nivelul veniturilor din Republica Moldova rămâne printre cele mai reduse din Europa, costurile pentru activitățile de fitness și sport recreativ sunt comparabile sau chiar mai ridicate decât în unele economii cu putere de cumpărare mai mare.