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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 21:28
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A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău

În Capitală a început un amplu proiect de modernizare a șoselei Hâncești, pe tronsonul de la intersecția „40 de ani” până la strada Lech Kaczyński.

A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău.
A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău.

Potrivit autorităților locale, infrastructura rutieră pe acest tronson va fi renovată complet pentru prima dată de la construirea sa, transmite rupor.md.

Programul de reconstrucție pe scară largă include reparații complexe ale carosabilului și ale zonei adiacente. În timpul lucrărilor, serviciile specializate vor îndeplini următoarele sarcini:

  • Amenajarea zonelor pietonale: construirea de trotuare noi și refacerea suprafeței vechi.
  • Actualizarea infrastructurii auto: crearea de locuri de parcare și reparația curentă a carosabilului, grav afectat în perioada de iarnă.
  • Îmbunătățirea amenajărilor și iluminatului: crearea de noi zone verzi și modernizarea completă a sistemului de iluminat public.

În paralel, drumarii vor repara traseele adiacente care leagă șoseaua Hâncești de strada Gheorghe Asachi.

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a subliniat importanța strategică a acestui obiectiv pentru oraș.

„Aceste lucrări sunt absolut necesare, deoarece de la construirea străzii nu s-a efectuat niciodată o reparație capitală. Echipele municipale sunt deja pe teren și lucrează activ”, a declarat edilul.

Termenele de finalizare a modernizării și eventualele restricții de circulație pe acest tronson vor fi comunicate suplimentar de Primăria Capitalei.

A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău

A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău

A început reparația capitală a șoselei Hâncești din Chișinău

Sursă
rupor.md logorupor
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