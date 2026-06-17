A început concursul pentru pedagogi: Peste 400 de posturi, vacante în Capitală.

Ministerul Educației a anunțat un concurs pentru repartizarea cadrelor didactice.

Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile la Chișinău, iar cele mai puține – la Dondușeni, transmite rupor.md.

În Capitală sunt disponibile 412 posturi vacante. Urmează Cimișlia cu 86 de locuri libere, Găgăuzia – cu 84 și Anenii Noi – cu 80 de posturi vacante. Cel mai mic număr de posturi libere este înregistrat în raionul Dondușeni – doar patru.

Cel mai mare număr de locuri de muncă este disponibil în licee, gimnazii și instituții de învățământ preșcolar. Sunt la mare căutare educatorii, precum și profesorii de matematică, fizică și limba română.

La concurs pot participa specialiști cu vârsta de până la 35 de ani, care au studii corespunzătoare, inclusiv absolvenți ai colegiilor, universităților și masteratelor. Pot depune cerere și cei care au obținut diploma anterior sau în străinătate.

Tinerii specialiști, repartizați pe posturile vacante, vor putea primi sporuri speciale. Mărimea plăților va depinde de nivelul de educație, locul de muncă (oraș sau sat), precum și de disciplina predată. Sunt prevăzute stimulente suplimentare pentru profesorii de discipline deficitare – chimie, fizică, matematică, informatică și limba română în școlile cu predare în limba rusă.

Pentru a participa este necesar să completați un formular online, indicând datele personale și confirmând statutul de cadru didactic debutant. Documentele vor fi examinate în perioada 1-15 iulie, iar rezultatele concursului vor fi anunțate de Ministerul Educației pe 20 iulie.