A fost lansată harta instituțiilor de învățământ din Chișinău, EduMap.

Părinții pot accesa informații de contact despre toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău pe platforma EduMap, lansată de Direcția generală educație, tineret și sport.

platforma reunește într-un singur loc date actualizate și verificate despre școlile, grădinițele, centrele sportive sau instituțiile extrașcolare din capitală. Fiecare are un profil dedicat, cu informații utile, cum ar fi adresa și telefoanele de contact, scrie rupor.md.

De asemenea, utilizatorii pot lăsa recenzii bazate pe propria experiență, iar harta interactivă integrată permite căutarea instituțiilor după tip, localizare și evaluări. Cu geolocația activată, se pot vedea cele mai apropiate instituții de învățământ.

Potrivit autorităților municipale, EduMap este menită să devină o sursă oficială de informații și un instrument transparent de feedback, care va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale.