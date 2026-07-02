A fost elaborat un mecanism de plată a TVA-ului și a accizelor pentru Transnistria.

Ministerul Finanțelor a elaborat un mecanism de aplicare a TVA și accizelor pentru bunurile importate pe teritoriul Moldovei de către agenții economici înregistrați în Transnistria.

Noua prevedere este inclusă în proiectul de document elaborat pentru crearea Fondului de apropiere în bugetul de stat. Acesta va fi supus consultărilor publice, scrie logos-pres.md.

Reamintim că modificările legislative prevăd aplicarea uniformă a regulilor fiscale și vamale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și adaptarea la acestea a subiecților de pe malul stâng al Nistrului.

În acest sens, începând cu 1 august 2026, pentru 11 denumiri de mărfuri se vor aplica TVA și, după caz, accize la efectuarea operațiunilor economice externe. Lista este prezentată în document.

Excepție fac minereurile, zgura și cenușa, precum și metalele neprețioase și produsele din acestea, care vor fi impozitate începând cu 1 ianuarie 2027.

În hotărâre este prevăzută și vămuirea mărfurilor care nu fac parte din această listă, cu condiția ca acestea să rămână pe teritoriul regiunii transnistrene.

Sunt stabilite procedurile de confirmare documentară a plății taxelor de import, precum și mecanismul de prevenire a dublei impuneri. De asemenea, este reglementată aplicarea legislației Republicii Moldova (Codurile Fiscal și Vamal) în calcularea, declararea, plata, deducerea, rambursarea și administrarea TVA și accizelor etc.