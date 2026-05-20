A dispărut în drum spre liceu: O fată se 16 ani din Cupcin, căutată de rude și Poliție.

Potrivit informațiilor, minora urma să se deplaseze la liceul unde își face studiile, însă nu a ajuns la ore și nu a mai revenit acasă, scrie unimedia.info.

Semnalmentele fetei dispărute: înălțime – aproximativ 165 cm; constituție – medie; păr – deschis la culoare; ochi – albaștri.

În momentul dispariției, fata era îmbrăcată cu un pulover alb, pantaloni negri și adidași gri. Toți cei care dețin informații despre posibila locație a minorei sunt rugați să anunțe imediat Poliția la numerele de telefon 060301702 sau 112.