A decedat președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Moldova.

În noaptea de 3 iulie a încetat din viață Mihail Mocan, care, de-a lungul multor ani, a condus Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan din Republica Moldova.

Sub conducerea sa, organizația a susținut veteranii războiului din Afganistan. Potrivit datelor Uniunii, în Moldova trăiesc peste 12.000 de persoane care au participat la acțiuni militare în Afganistan.

Datorită eforturilor lui Mihail Mocan, la Chișinău a fost amenajat Parcul Afgan. Ulterior, acolo au fost amplasate monumentul Mamei Îndurerate și plăci memoriale în memoria militarilor căzuți în Afganistan.

În ultimii ani, Mihail Mocan a luptat cu o boală gravă.