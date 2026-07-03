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3 Iulie 2026, 08:03
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A decedat președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Moldova

În noaptea de 3 iulie a încetat din viață Mihail Mocan, care, de-a lungul multor ani, a condus Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan din Republica Moldova.

A decedat președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Moldova.
A decedat președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Moldova.

Sub conducerea sa, organizația a susținut veteranii războiului din Afganistan. Potrivit datelor Uniunii, în Moldova trăiesc peste 12.000 de persoane care au participat la acțiuni militare în Afganistan.

Datorită eforturilor lui Mihail Mocan, la Chișinău a fost amenajat Parcul Afgan. Ulterior, acolo au fost amplasate monumentul Mamei Îndurerate și plăci memoriale în memoria militarilor căzuți în Afganistan.

În ultimii ani, Mihail Mocan a luptat cu o boală gravă.

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