31 Mai 2026, 08:12
8 949
A decedat actorul, prezentatorul și scenaristul Alexandru Cojuhari

Alexandru Cojuhari a decedat pe 30 mai. Despre decesul actorului au anunțat prietenii săi pe rețelele sociale.

„Mulți îl cunoșteau ca pe un om care oferea oamenilor zâmbete, bucurie și o stare de spirit bună. După o lungă luptă pentru viață, a plecat, lăsând în urmă o amintire luminoasă în inimile prietenilor, colegilor și spectatorilor”, scriu prietenii săi.

Actor, clovn, showman, scenarist, publicist, literat, prezentator de concerte și emisiuni TV, Alexandru Cojuhari s-a născut la Chișinău pe 31 decembrie 1961. A absolvit Școala de Teatru din Kazan. Alexandru a fost artist de circ, autor și prezentator al multor emisiuni TV pe canalul NIT. Din 2003 până în 2007, Cojuhari a jucat roluri de actor și scenarist în comedii muzicale de Anul Nou, precum „Aventurile incredibile ale domnului Smith în Moldova”, „Totul va fi bine”, „Cabaretul de Anul Nou”.

Potrivit prietenilor, artistul a decedat după un tratament îndelungat și o perioadă petrecută în reanimare.

Sursă
