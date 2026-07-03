A crescut numărul absolvenților cu nota „10” la examenul de bacalaureat.

Numărul absolvenților care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după examinarea contestațiilor.

Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul, iar rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, fiind în creștere pentru al treilea an consecutiv. Rezultatele finale ale sesiunii de bază 2026 au fost publicate astăzi, 3 iulie, în toate centrele de bacalaureat, transmite noi.md.

În urma examinării celor 9.588 de contestații depuse din totalul celor 70.235 de note acordate în sesiunea de bază, au fost majorate 1.574 de note (16,41%). Numărul contestațiilor depuse în sesiunea 2026 este mai mic decât în sesiunea 2025, când au fost depuse 10.252 de contestații (15,11% din numărul lucrărilor scrise).

Rezultatele finale confirmă și o creștere a performanțelor în rândul absolvenților de liceu. Media generală a mediilor obținute la examen este de 7,59, comparativ cu 7,46 în sesiunea precedentă. Totodată, 7.807 liceeni au obținut medii de cel puțin 7,00, 4.551 au încheiat examenul cu medii de minimum 8,00, iar 1.619 au obținut medii de cel puțin 9,00.

În perioada 13-20 iulie 2026 va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat.

Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la 23 iulie, iar rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate la 28 iulie 2026.