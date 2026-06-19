80 de milioane de euro vor fi alocați pentru modernizarea universităților.

Programul de investiții în învățământul superior din Moldova, în valoare de 80 de milioane de euro, va fi un instrument cheie pentru modernizarea sistemului universitar al țării.

Proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI) și reunește fondurile de credit ale BEI, granturile Platformei de Investiții pentru Vecinătate, precum și finanțarea națională prin Mecanismul de Reforme și Creștere, transmite logos-pres.md.

Detaliile programului au fost discutate de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și o delegație a BEI condusă de vicepreședintele băncii Karl Nehammer – fost cancelar federal al Austriei. Potrivit serviciului de presă al ministerului, inițiativa vizează modernizarea infrastructurii și dotarea universităților cu echipamente moderne.

Un accent deosebit este pus pe crearea a trei hub-uri naționale, menite să stimuleze activitatea de cercetare științifică și inovația, pentru a consolida legătura dintre mediul universitar, sectorul real al economiei și societate.

În cadrul întâlnirii, părțile au examinat și stadiul implementării proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”. Acesta prevede renovarea și dotarea tehnică a 20 de instituții de învățământ incluse în rețeaua școlilor-model. Bugetul total al proiectului este de 51,5 milioane de euro: 40 milioane sunt acordate sub formă de credit de către BEI, 3,5 milioane sub formă de grant, iar 8 milioane sunt asigurate de Guvernul Republicii Moldova. Școlile selectate sunt situate în diferite regiuni ale țării: opt dintre ele se află în Chișinău, șase în mediul rural, iar restul în municipiul Bălți și în raioanele Nisporeni, Soroca, Râșcani, Telenești și Ungheni. Ambele proiecte sunt implementate în cadrul Agendei Naționale de Reformă, cu sprijinul partenerilor europeni.