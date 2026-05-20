71% dintre angajații din Moldova sunt dispuși să-și schimbe locul de muncă.

Despre aceasta arată datele studiului wherewework, realizat printre 1.175 de specialiști din cinci țări din Europa Centrală și de Est, scrie rupor.md.

Conform rezultatelor sondajului, 37,5% dintre respondenți caută activ un nou loc de muncă, iar alți 33,4% sunt dispuși să ia în considerare oferte atractive. Totodată, doar 16,7% au declarat că intenționează să rămână la locul actual de muncă, ceea ce face din Moldova liderul regiunii în ceea ce privește nivelul mobilității profesionale.

O atenție deosebită în studiu este acordată situației economice: 54,2% dintre participanți sunt nemulțumiți de nivelul salariilor, iar 71% au raportat o scădere a puterii de cumpărare în ultimul an. Aproape jumătate dintre respondenți au menționat că veniturile lor ajung doar pentru cheltuielile de bază sau chiar mai puțin.

De asemenea, se înregistrează o puternică polarizare a veniturilor și o creștere a anxietății legate de viitorul ocupării. Peste 62% dintre angajați nu sunt siguri că își vor păstra locul de muncă în următoarele 12 luni, ceea ce reprezintă cel mai mare procentaj dintre țările incluse în studiu. În același timp, 87,5% dintre respondenți experimentează diferite niveluri de îngrijorare privind stabilitatea profesională.

Experții remarcă faptul că piața muncii din Moldova este supusă presiunii mai multor factori simultan — migrația forței de muncă, decalajele salariale și influența inteligenței artificiale, care este percepută atât ca o oportunitate, cât și ca o amenințare pentru ocupare.