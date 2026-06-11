47 de copaci, tăiați ilegal în raionul Strășeni: Făptașii au fost amendați.

Persoanele responsabile au fost amendate și obligate să despăgubească daunele aduse mediului înconjurător, transmite rupor.md

Primul caz a fost documentat în fîșia forestieră de protecție din regiunea „Câmp Frumos”, aflată în gestiunea administrației publice locale Rădeni. O persoană a fost prinsă în timp ce tăia ilegal 20 de arbori, dintre care 4 stejari și 16 arțari. Pe acest caz a fost inițiată o cauză contravențională, iar făptuitorul a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei. Totodată, acestuia i s-a solicitat recuperarea benevolă a prejudiciului adus mediului, estimat la 5.800 de lei.

Al doilea caz a fost înregistrat pe teritoriul localității Negrești, pe un teren aflat în proprietate privată. Un locuitor al satului a tăiat ilegal 27 de arbori de salcâm alb. În acest caz a fost pornită o cauză contravențională, contravenientul fiind amendat cu 4.000 de lei și obligat să achite benevol 3.000 de lei pentru prejudiciul adus mediului.

De menționat că masa lemnoasă a fost ridicată și predată spre păstrare pădurarului Cantonului nr. 3 al Ocolului Silvic Ghidighici.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că tăierile ilegale de arbori constituie o încălcare gravă a legislației și pot atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor. Instituția precizează că acțiunile de control vor continua.