47 de copaci, tăiați ilegal în raionul Strășeni: Făptașii au fost amendați
Două cazuri de tăiere ilegală a copacilor au fost documentate de inspectorii de mediu în raionul Strășeni, în urma unei razii desfășurate împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic Ghidighici.
Persoanele responsabile au fost amendate și obligate să despăgubească daunele aduse mediului înconjurător, transmite rupor.md
Primul caz a fost documentat în fîșia forestieră de protecție din regiunea „Câmp Frumos”, aflată în gestiunea administrației publice locale Rădeni. O persoană a fost prinsă în timp ce tăia ilegal 20 de arbori, dintre care 4 stejari și 16 arțari. Pe acest caz a fost inițiată o cauză contravențională, iar făptuitorul a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei. Totodată, acestuia i s-a solicitat recuperarea benevolă a prejudiciului adus mediului, estimat la 5.800 de lei.
Al doilea caz a fost înregistrat pe teritoriul localității Negrești, pe un teren aflat în proprietate privată. Un locuitor al satului a tăiat ilegal 27 de arbori de salcâm alb. În acest caz a fost pornită o cauză contravențională, contravenientul fiind amendat cu 4.000 de lei și obligat să achite benevol 3.000 de lei pentru prejudiciul adus mediului.
De menționat că masa lemnoasă a fost ridicată și predată spre păstrare pădurarului Cantonului nr. 3 al Ocolului Silvic Ghidighici.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că tăierile ilegale de arbori constituie o încălcare gravă a legislației și pot atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor. Instituția precizează că acțiunile de control vor continua.