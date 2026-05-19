4.600 de străini lucrează în Moldova pe baza permisului de ședere: În top se află Nepal și Bangladesh.

Principala concentrare a lucrătorilor străini este observată la Chișinău, Bălți, Cahul, precum și la Râșcani și Leova. În ultimii trei ani, numărul cererilor pentru permisul de muncă a crescut anual cu aproximativ 1.000, informează logos-press.md.

Doar în 2025 autoritățile au înregistrat peste 6.100 de cereri pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activitate profesională. Peste 5.700 de solicitanți au primit permisiunea, iar în 453 de cazuri s-a refuzat.

În agricultură, astfel de străini sunt tot mai des angajați pentru munci sezoniere – culesul căpșunilor, cireșelor, caiselor, prunelor și strugurilor, precum și pentru muncă în sere.

De asemenea, nu trebuie uitat că în Moldova se află în prezent peste 87.000 de cetățeni ucraineni. Dintre aceștia, peste 77.000 sunt înregistrați oficial cu statut de protecție temporară, aproximativ 3.500 au statut de ședere temporară, iar câteva mii au obținut cetățenia Republicii Moldova.

În prezent, în Moldova sunt oficial angajați peste 1.600 de cetățeni ucraineni. Ei ocupă în principal funcții în domeniile programării, ingineriei, serviciilor (bucătari, ospătari, vânzători), medicinei, educației și în întreprinderi de producție.

Companiile de recrutare notează o creștere a cererii pentru lucrători străini. Aceștia sunt atrași cel mai frecvent în construcții, agricultură, servicii de livrare, fabrici și întreprinderi de prelucrare.