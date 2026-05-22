4.200 de apartamente din Capitală nu pot fi înregistrate din cauza încălcărilor la construcție.

Din această cauză, este imposibilă înregistrarea oficială a locuințelor, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, la emisiunea „Teritoriul Libertății”.

Potrivit ministrului, este vorba despre clădirile noi construite înainte de 2021. În această categorie intră casele construite fără documentație tehnică, fără proiecte, fără autorizații sau cu abateri grave de la proiectul aprobat, informează rupor.md.

„Să presupunem că ai primit documentele, ai făcut proiectul și ai obținut autorizația pentru construirea unui bloc de nouă etaje, iar tu ai construit 13 etaje. Aceasta este o construcție ilegală”, a declarat Bolea.

Ministrul a oferit și un alt exemplu. Potrivit acestuia, în unele cazuri dezvoltatorul a primit documente pentru un duplex, adică o casă cu două apartamente, dar de fapt a construit o clădire cu cinci etaje și a vândut apartamente în ea. Ministrul a spus că astfel de cazuri nu pot fi numite doar încălcări ale normelor de construcție.

„Nu este doar o încălcare a unor norme de construcție. Este o fraudă. Este o infracțiune, pentru că ai înșelat cumpărătorii”, a subliniat el.

Potrivit lui Bolea, în astfel de scheme pot fi implicați nu doar dezvoltatorii, ci și proiectanții, arhitecții, urbaniștii și judecătorii, care prin deciziile lor justifică de fapt obiectele contestate. Totodată, ministrul a precizat că nu este vorba despre întregul sector de construcții. El a spus că în Moldova există multe companii care lucrează corect, investesc bani și își respectă obligațiile față de cumpărători.

Vorbind despre soarta caselor construite ilegal, ministrul a recunoscut că, potrivit legii, acestea pot fi demolate. Totuși, în practică, potrivit lui, locatarii trebuie mai întâi să efectueze o expertiză tehnică și să refacă documentația.

Bolea a menționat că fără expertiză nu se poate înțelege cât de sigură este clădirea, dacă inițial proiectul a fost gândit pentru o anumită construcție, iar de fapt s-a construit alta. Potrivit ministrului, adesea companiile care au construit astfel de case au dispărut, au dat faliment sau nu au bani pentru a remedia problemele. În final, cheltuielile cad pe umerii locatarilor.

Bolea a îndemnat cetățenii să verifice cu atenție documentele înainte de a cumpăra un apartament.

„Trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să verificăm toate documentele, toată documentația, să vedem de la cine și în ce mod cumpărăm aceste apartamente”, a declarat ministrul.