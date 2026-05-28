39 de percheziții într-un dosar de spălare de bani de peste 10 milioane de lei.

Potrivit declarației Serviciului Fiscal, compania ar fi putut folosi vouchere fictive pentru a ascunde sumele reale de încasări în numerar, transmite rupor.md.

Oamenii legii susțin că întreprinderea a încercat să ocolească restricțiile privind acceptarea numerarului. Conform legii, companiile controlate de persoane aflate sub restricții internaționale pot accepta numerar de la persoane fizice la vânzarea cu amănuntul doar până la limita de 1.000 de lei pentru o singură plată.

Potrivit anchetei, limita era ocolită prin intermediul voucherelor. De exemplu, dacă o achiziție costa 2.000 de lei și clientul plătea întreaga sumă în numerar, în contabilitate se reflectau doar 1.000 de lei în numerar, iar restul de 1.000 de lei era înregistrat ca plată prin voucher.

Ancheta consideră că astfel compania ascundea sumele reale încasate în numerar.

Conform datelor preliminare, schema funcționa din decembrie 2023. Autoritățile o numesc un episod suplimentar al unei scheme deja descoperite, în valoare de peste 173 de milioane de lei, despre care s-a raportat în luna martie.

Perchezițiile au avut loc în centru, nord și sudul țării, cu sprijinul angajaților Fulger. Polițiștii au ridicat echipamente IT, telefoane mobile, bani, înscrisuri, documente contabile și suporturi electronice de informații.