260 de cerșetori falși, amendați de la începutul anului în Capitală.

În primele patru luni ale anului curent, oamenii legii au amendat 260 de cerșetori falși, cifră similară celei înregistrate pe tot parcursul anului 2025, transmite moldova1.md.

După cum menționează forțele de ordine, în ultimii doi ani numărul acestor cazuri practic s-a triplat — de la 76 la peste 260. În multe situații, persoanele care pretind că suferă de boli grave se dovedesc a fi complet sănătoase.

Astfel, un bărbat a fost surprins cerșind într-o intersecție din centrul orașului Chișinău. Când a ajuns la sediul sectorului de Poliție, bărbatul nu a mai avut nevoie de scaunul rulant. Și un alt bărbat a invocat probleme grave de sănătate pentru a provoca mila trecătorilor, dar a intrat în sectorul de Poliție pe propriile picioare.

Poliția reamintește că cerșetoria nu este interzisă prin lege, însă cei care mint că au anumite probleme de sănătate riscă amenzi de până la 1.500 de lei.

„În urma raziilor efectuate de angajații poliției, corpul delict sau căruciorul cu care dumnealor cerșesc și se prefac că sunt bolnavi sau alt corp delict este ridicat ca probă la proces. Ulterior, după aplicarea amenzii, persoanele pleacă fără bunurile care le ajută să cerșească”, a declarat Lucian Garea, șeful Secției ordine publică la Inspectoratul de Poliție Centru.

Potrivit acestuia, mulți dintre încălcători practică această activitate de ani de zile, schimbând doar zonele orașului — de exemplu, mutându-se din sectorul Buiucani în sectorul Râșcani.

Locuitorii Capitalei recunosc că au devenit mai precauți față de solicitările de ajutor de pe stradă. Unii afirmă că s-au confruntat cu situații în care persoane care pretindeau că au dizabilități s-au ridicat din scaunele cu rotile și au plecat.

Autoritățile avertizează și asupra unei alte scheme răspândite — utilizarea de documente false și colectarea de donații, pretins pentru tratamentul unor bolnavi grav, în numele unor organizații caritabile. Pentru astfel de încălcări sunt prevăzute amenzi de până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității.