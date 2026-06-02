245 de accidente vasculare cerebrale, înregistrate în Moldova într-o săptămână.

Despre aceasta a anunțat Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, transmite realitatea.md.

În decurs de o săptămână, medicii au înregistrat 104 cazuri de urgențe generate de agenți fizici, chimici și naturali, printre care 79 de mușcături de animale/înțepături de insecte, 23 de combustii; un caz de electrocutare și un caz de insolație.

Totodată, echipele medicale de urgență au intervenit la 115 persoane care au avut de suferit în urma a 85 de accidente rutiere. După acordarea ajutorului medical, 95 de pacienți, inclusiv 31 de copii, au fost transportați la spital.

De asemenea, ambulanța a fost solicitată la 37 de urgențe toxice, dintre care 12 intoxicații cu alcool, 11 intoxicații cu medicamente, o intoxicație cu droguri și una cu monoxid de carbon (CO). CNAMUP precizează că au fost raportate și 13 cazuri de urgențe alergologice.

Săptămâna trecută, ambulanța a intervenit la 3.532 de urgențe cardiovasculare, dintre care 69 cu sindrom coronarian acut, urmate de 2.008 patologii neurologice, inclusiv 245 de accidente vasculare cerebrale.

Pe parcursul acestei perioade, echipele AMU au fost solicitate la 1.635 de urgențe traumatologice, 1.503 afecțiuni respiratorii și 161 de urgențe infecțioase.