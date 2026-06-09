180 de containere pentru gunoi din Chișinău au fost reparate sau înlocuite.

Containerele care nu mai puteau fi reparate au fost înlocuite.

Potrivit întreprinderii municipale, containerele au fost spălate, dezinfectate, sudate și vopsite. În plus, au fost repartizate peste 30 de containere noi, transmite radiochisinau.md.

De la începutul anului, au fost reparate circa 680 de containere și amplasate aproape 200 de containere noi în municipiul Chișinău. Locuitorii capitalei pot semnala necesitatea reparării sau înlocuirii containerelor la Linia deschisă a întreprinderii: 022 74 75 20.

Regia „Autosalubritate” gestionează, în prezent, peste 12 400 de containere amplasate pe platformele de colectare a deșeurilor din municipiu, inclusiv containere pentru deșeuri menajere și pentru colectarea separată a materialelor reciclabile.