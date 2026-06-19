18 persoane s-au înecat în Moldova de la începutul anului 2026.

De la începutul anului 2026, în apele Republicii Moldova s-au înecat 18 persoane, inclusiv doi copii.

Asemenea date au fost prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a îndemnat cetățenii să respecte măsurile de siguranță în timpul odihnei la apă, transmite radiomoldova.md.

Potrivit informațiilor instituției, în 2025, victime ale accidentelor pe apă au devenit 56 de persoane, dintre care 12 minori. În legătură cu începutul sezonului estival, salvatorii desfășoară în toată țara acțiuni informative și preventive menite să reducă numărul tragediilor.

Pe 19 iunie, la stația de salvare nr. 5 de pe lacul din Parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău, angajații IGSU au organizat un exercițiu demonstrativ de salvare a unei persoane aflate în pericol pe apă. În timpul demonstrației, specialiștii au prezentat metodele de salvare și algoritmul acordării primului ajutor în caz de înec.

„Fiecare secundă contează când o persoană se află în pericol pe apă”, au subliniat participanții la exercițiu.

Pe lângă activitățile practice, angajații inspectoratului desfășoară și activități de informare a populației, explicând regulile de comportament sigur în apropierea lacurilor și râurilor.

IGSU reamintește că majoritatea accidentelor pot fi evitate prin măsuri simple de precauție: înotul doar în locuri special amenajate, renunțarea la consumul de alcool în timpul odihnei la apă și supravegherea permanentă a copiilor.

Salvatorii subliniază în mod special că minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați lângă apă, nici măcar pentru scurt timp.

Campania preventivă va continua pe întreg teritoriul țării pe durata sezonului estival. Scopul acesteia este de a crește gradul de conștientizare a cetățenilor privind riscurile legate de înotul în condiții nesigure și de a preveni noi tragedii.