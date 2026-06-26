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rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 07:27
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141 de străini din Moldova, implicați în infracțiuni în ultimele șase luni

În perioada 1 ianuarie - 31 mai 2026, în Moldova au fost înregistrate 54 de dosare penale care au implicat 141 de cetățeni străini.

141 de străini din Moldova, implicați în infracțiuni în ultimele șase luni.
141 de străini din Moldova, implicați în infracțiuni în ultimele șase luni.

Dintre cele mai frecvente infracțiuni se numără organizarea migrației ilegale, fraudele cibernetice și traficul de influență, scrie rupor.md.

Totodată, statistica nu include date despre numărul suspecților, deoarece, conform legislației, aceștia nu sunt înregistrați în registrul criminalistic automatizat.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie - 15 iunie, din Moldova au fost expulzați 104 străini pentru încălcarea regimului de ședere. Cei mai frecvenți sunt cetățeni ai Azerbaidjanului, Uzbekistanului, Bangladeshului și Sri Lanka.

De asemenea, de la începutul anului și până la 31 mai 2026, 113 străini au obținut permis de ședere permanentă în Moldova, iar 3.760 au primit autorizație de muncă.

Sursă
rupor.md logorupor
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