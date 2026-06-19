14 cazuri de fraude telefonice, înregistrate în Moldova în ultimele 24 de ore.

În ultimele 24 de ore, Poliția Republicii Moldova a înregistrat 14 sesizări de fraude telefonice.

Daunele totale estimate se ridică la aproximativ trei milioane de lei.

Potrivit datelor forțelor de ordine, un caz de fraudă a fost comis ieri, 18 iunie, celelalte episoade având loc mai devreme, dar fiind raportate mai târziu de victime.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite aproximativ 200 de tentative de fraudă.

Poliția menționează că infractorii folosesc cel mai frecvent următoarele metode:

oferte false de investiții prin platforme online (inclusiv FXPRO);

apeluri telefonice în numele BNM, băncilor sau Poliției, prin care se solicită „protejarea” conturilor și transferul de bani;

scheme care implică operatori de telefonie mobilă (Moldcell, EVO și alții) pentru accesarea conturilor;

scenarii de „accident rutier cu un membru al familiei”, cu implicarea curierilor care ridică banii;

contractarea de credite fictive și prezentarea drept reprezentanți ai autorităților de stat.

Forțele de ordine îndeamnă cetățenii să fie atenți și să întrerupă imediat apelurile suspecte.

În caz de solicitări dubioase, se recomandă apelarea imediată a numărului 112.

Poliția subliniază că informarea și prudența rămân principalele metode de protecție împotriva fraudelor.