120.000 de porci, sacrificați în 2025: Compensații au primit trei gospodării.

Peste 120.000 de porci, dintre care 421 proveneau din gospodării particulare, au fost sacrificați anul trecut în Republica Moldova ca urmare a focarelor de pesta porcină africană.

Deși boala a provocat pierderi semnificative, în 2025 statul a plătit compensații de doar 67.500 de lei pentru trei gospodării afectate. În același timp, cele trei ferme unde au fost înregistrate cele mai mari focare nu au primit încă despăgubiri, transmite ipn.md.

Datele prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor la solicitarea IPN arată că 2025 a fost cel mai grav din ultimii trei ani în ceea ce privește numărul animalelor sacrificate. În exploatațiile comerciale erau 119.963 de porci afectați, comparativ cu 966 în 2024 și 6.937 în 2023. În gospodăriile populației au fost afectați 421 de porci din 54 de exploatații nonprofesionale, față de 138 de porci în 2024 și 202 în 2023.

Potrivit ANSA, compensațiile sunt acordate doar în cazul în care proprietarii au respectat cerințele legale privind declararea și înregistrarea animalelor în Registrul de stat al animalelor, precum și normele sanitar-veterinare. În baza acestor criterii, anul trecut au primit despăgubiri trei gospodării. În schimb, fermele comerciale afectate în 2025 nu au primit plăți compensatorii.

Situația a fost diferită în 2023, când o fermă comercială a beneficiat de despăgubiri în valoare de peste 63,6 milioane de lei, iar trei gospodării au primit în total peste 40.000 de lei. Pentru anul 2024, ANSA nu indică acordarea unor compensații.

Pe lângă despăgubirile pentru animalele sacrificate, statul acordă recompense și pentru depistarea cadavrelor de mistreți infectați sau suspectați de pestă porcină africană. În 2025 au fost raportate 16 cadavre de mistreți, pentru care au fost achitate compensații în valoare totală de 16.661 de lei. În primele luni ale anului 2026 au fost raportate nouă cazuri, iar suma plătită a depășit 9.000 de lei.

ANSA precizează că despăgubirile sunt acordate în cadrul măsurilor de eradicare a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. Proprietarii care nu și-au înregistrat animalele, nu au notificat autoritățile sau nu au respectat cerințele sanitar-veterinare pot pierde dreptul la compensații.