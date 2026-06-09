Zelenski: Rusia pierde influență în multe țări, inclusiv în Moldova

„Pe scena internațională, Rusia a suferit în ultima vreme mai multe înfrângeri politice. În aprilie, cel mai apropiat aliat al lui Putin în Europa, Viktor Orban, a fost învins la alegerile generale din Ungaria. Încercările recente ale Rusiei de a susține candidați pro-Kremlin în Moldova și, în weekendul trecut, în Armenia au eșuat de asemenea. Își pierd influența în diverse țări, inclusiv în Azerbaidjan”, a declarat Zelenski, transmite infotag.md.

El consideră că astăzi Rusia este „izolată în interiorul Europei și față de SUA”.

Zelenski a mai spus că „victoria în acest război înseamnă ca societatea rusă să conștientizeze că războiul este îngrozitor, că războiul este o tragedie nu pentru cineva undeva, ci pentru ei înșiși”.

„Și cred că acesta va fi impulsul principal”, a spus el.