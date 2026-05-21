Zaharova: Vizitarea Moldovei e nesigură pentru ruși din cauza discriminării.

„Recomandăm încă o dată să se analizeze cu atenție riscurile și să se evalueze cu adevărat oportunitatea vizitării Moldovei. Este nesigur”, a spus Zaharova, transmite rbc.ru.

Ea a amintit că în decembrie 2025, Chișinăul a adoptat o lege privind denunțarea acordului interguvernamental ruso-moldovean din 1998 privind crearea și funcționarea centrelor culturale. Potrivit Zaharovei, „acest pas a fost prezentat de Moldova ca răspuns la încălcarea spațiului aerian moldovenesc „presupus, după cum au spus, de o dronă rusă””.

Cu același mesaj, Moldova se angajează în discriminare față de cetățenii ruși care intră în țară, a subliniat reprezentantul oficial al Ministerului de Externe.

„Sub un pretext inventat, cetățenii noștri sunt supuși unor proceduri de verificare și interogare care durează ore întregi, se înregistrează cazuri de rețineri, deschidere de dosare penale împotriva lor. Diplomaților Ambasadei Rusiei la Chișinău li se refuză asistența consulară”, a subliniat Zaharova.

Potrivit ei, autoritățile moldovenești forțează astfel Moscova să închidă Centrul Rus din Chișinău.