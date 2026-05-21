rbc.ru
21 Mai 2026, 18:17
7 753
Zaharova: Vizitarea Moldovei e nesigură pentru ruși din cauza discriminării

Rușilor li se recomandă să evalueze cu prudență riscurile și să analizeze oportunitatea vizitării Moldovei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un briefing.

„Recomandăm încă o dată să se analizeze cu atenție riscurile și să se evalueze cu adevărat oportunitatea vizitării Moldovei. Este nesigur”, a spus Zaharova, transmite rbc.ru.

Ea a amintit că în decembrie 2025, Chișinăul a adoptat o lege privind denunțarea acordului interguvernamental ruso-moldovean din 1998 privind crearea și funcționarea centrelor culturale. Potrivit Zaharovei, „acest pas a fost prezentat de Moldova ca răspuns la încălcarea spațiului aerian moldovenesc „presupus, după cum au spus, de o dronă rusă””.

Cu același mesaj, Moldova se angajează în discriminare față de cetățenii ruși care intră în țară, a subliniat reprezentantul oficial al Ministerului de Externe.

„Sub un pretext inventat, cetățenii noștri sunt supuși unor proceduri de verificare și interogare care durează ore întregi, se înregistrează cazuri de rețineri, deschidere de dosare penale împotriva lor. Diplomaților Ambasadei Rusiei la Chișinău li se refuză asistența consulară”, a subliniat Zaharova.

Potrivit ei, autoritățile moldovenești forțează astfel Moscova să închidă Centrul Rus din Chișinău.

Sursă
rbc.ru logorbc
