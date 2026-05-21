deschide.md
21 Mai 2026, 15:54
Zaharova: Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat

Purtătoarea de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană va primi un răspuns imediat.

„Orice agresiune împotriva compatrioților noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt și adecvat. Federația Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea”, a afirmat aceasta în cadrul unui briefing, transmite deschide.md.

Declarațiile sale vin în contextul decretului semnat de Vladimir Putin privind înlesnirea eliberării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Potrivit Mariei Zaharova, măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și a „presiunilor” exercitate de R. Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului.

Maia Sandu a reacționat, afirmând că „probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina”. Ea a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a amenința Republica Moldova în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde trupe rusești sunt staționate încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Anterior, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a cerut Ministerului său de Externe să ia legătura cu autoritățile din Republica Moldova, după ce Rusia a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană.

deschide.md
