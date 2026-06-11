Zaharova: Moldova va înceta să existe în cazul unirii cu România.

Oficialul rus susține că, într-un asemenea scenariu, identitatea statală a Republicii Moldova ar fi absorbită, iar însăși denumirea „Moldova” ar putea dispărea din documentele oficiale și manualele școlare. Maria Zaharova și-a exprimat convingerea că „poporul moldovenesc va lua o decizie suverană” dacă subiectul unirii va fi analizat în mod practic, transmite protv.md.

Zaharova: Găgăuzia și Transnistria ar respinge unirea cu România

În același context, reprezentanta Ministerului rus de Externe s-a referit și la Găgăuzia, precum și la regiunea transnistreană, afirmând că acestea nu ar susține unirea cu România și nici nu aprobă parcursul european al Republicii Moldova.

Potrivit acesteia, locuitorii acestor regiuni au alte priorități de politică externă și văd în Rusia un „protector” și un partener apropiat.

Declarațiile au fost făcute pe fondul intensificării discuțiilor politice privind o eventuală reunificare a Republicii Moldova cu România. În ultimele luni, subiectul a fost abordat de mai mulți oficiali moldoveni, inclusiv de Maia Sandu, Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ministrul Culturii, Cristian Jardan.

UE rămâne obiectivul strategic

Autoritățile de la Chișinău au subliniat în repetate rânduri că aderarea la UE rămâne prioritatea strategică a Republicii Moldova. Acest parcurs este considerat direcția principală de dezvoltare a țării și beneficiază de sprijinul majorității cetățenilor.

Totodată, unele declarații recente au lăsat să se înțeleagă că o eventuală unire cu România ar putea fi luată în calcul ca opțiune alternativă în cazul unei întârzieri semnificative a procesului de integrare europeană.