Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat deschiderea primului grup de negocieri privind aderarea Ucrainei și Moldovei la UE.

Ea consideră că această decizie a Bruxelles-ului „se află exclusiv pe un plan politic”.

Zaharova a afirmat acest lucru la un briefing la Moscova, spunând că „acest lucru este necesar pentru PR ca să demonstreze unele succese ale acestor țări și, cel mai important, regimurile lor”, scrie stiri.md citând infotag.md.

„Desigur, acest lucru caracterizează Uniunea Europeană însăși, politica sa de extindere, unde rolul-cheie nu îl joacă criteriile de la Copenhaga, ci considerațiile de natură geostrategică”, a spus diplomatul, exprimându-și nedumerirea „cum Europa de Vest, care se confruntă cu o criză economică profundă, va aduce Moldova și Ucraina, care sunt de fapt dependente la nivel internațional, la niveluri acceptabile.”

Potrivit diplomatului, în acest caz, se poate aștepta „o prăbușire absolută a componentei economice a Uniunii Europene, care va fi respinsă în favoarea aspirațiilor politice, geopolitice și, probabil, militariste.

Zaharova a promis să „monitorizeze îndeaproape negocierile Bruxelles-ului cu Kievul și Chișinăul”.

„Să vedem cum cursul lor va afecta procesele din aceste state și transformarea Uniunii Europene în sine, care încearcă să absoarbă noi spații, neglijând propriile principii, valori, interese și, cel mai important, starea propriilor societăți și economii”, a concluzionat ea.