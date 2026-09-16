Moscova speră că Chișinăul „se va abține de la decizii și acțiuni distructive, care contravin principiilor democrației, dreptului internațional și, cel mai important, bunului-simț”.

Despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE al Federației Ruse, Maria Zaharova, în cadrul unui briefing la Ekaterinburg, comentând declarațiile MAE al Republicii Moldova și ale șefului instituției, care au calificat deschiderea în Transnistria a secțiilor de votare pentru alegerile în Duma de Stat drept „inacceptabilă” și „un pas neprietnos”, scrie stiri.md cu referire la infotag.md.

„Vă reamintesc că în Transnistria locuiesc peste 200 de mii de cetățeni ruși. Chișinăul nu are dreptul să le ia locuitorilor posibilitatea de a vota. Aceștia nu trebuie să se ascundă în spatele unor pretexte inventate”, a subliniat diplomata.

Ea a reamintit că „la toate alegerile prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc și pe care această țară le-a organizat peste hotare, partea rusă a oferit întotdeauna tot sprijinul necesar pentru deschiderea unui număr maxim de secții de votare pentru diaspora moldovenească formată din multe mii de persoane – altă chestiune este că Chișinăul a utilizat această posibilitate contrar voinței propriilor cetățeni, nedeschizând aceste secții într-un număr corespunzător”.

„Rusia face ceea ce este obligată să facă atât în conformitate cu propria legislație, cât și cu obligațiile sale, inclusiv cele de drept internațional, pe care le-a declarat, le-a semnat și pentru care poartă, de asemenea, răspundere”, a declarat Zaharova.

Rusia intenționează să deschidă în Moldova, la alegerile din 20 septembrie, o secție de votare în clădirea ambasadei de la Chișinău, iar în Transnistria – 15, în pofida interdicției autorităților moldovenești.