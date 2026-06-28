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noi.md logonoi
28 Iunie 2026, 12:14
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Voronin: La vremea noastră, noi nu am schimbat în Constituție nici măcar o virgulă

Deputații comuniști din perioada guvernării nu au schimbat nicio virgulă în Constituția țării, deși aveau majoritate constituțională și puteau aduce orice modificări Legii Supreme, a remarcat Voronin.

Voronin: La vremea noastră, noi nu am schimbat în Constituție nici măcar o virgulă.
Voronin: La vremea noastră, noi nu am schimbat în Constituție nici măcar o virgulă.

La aceasta a atras atenția președintele onorific al Partidului Comuniștilor, fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, transmite noi.md.

„Constituția este una singură. Am avut majoritate constituțională, 71 de mandate. Dar găsiți măcar o singură modificare în Constituție, măcar o virgulă, măcar un punct, măcar o literă, ceva, ca în timpul guvernării noastre comuniștii să fi schimbat ceva în Constituție”, a menționat el.

Fostul președinte al țării a recunoscut că i s-au adresat tovarăși din partid care propuneau să aducă modificări Constituției, dar el nu le-a susținut.

„Ei spuneau: trebuie să facem ceva, pentru că apoi nu știu ce va fi. Eu le spun: „Nu știu ce va fi mai târziu, dar am jurat pe această Constituție. Voi pleca cu textul acestei Constituții și nu voi schimba nimic în ea””, a subliniat Vladimir Voronin.

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