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agora.md logoagora
11 Iunie 2026, 19:08
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Voronin, despre Caraman: Este foarte bine pregătită și energică

Președintele onorific al PCRM, Vladimir Voronin, a comentat predarea puterii Dianei Caraman: „Avem așteptări comune. Caraman este foarte bine pregătită, energică. Totul va fi bine”.

Voronin, despre Caraman: Este foarte bine pregătită și energică.
Voronin, despre Caraman: Este foarte bine pregătită și energică.

„Dar cum așa? Ce am făcut tot acest timp?”, a răspuns președintele de onoare al PCRM, Vladimir Voronin, la întrebarea dacă a reușit să realizeze tot ce și-a propus în anii de conducere a partidului, scrie agora.md.

Răspunzând la întrebarea despre ratingul scăzut al partidului în ultimele sondaje și șansele mici de a ajunge în următorul Parlament, Voronin a respins aceste presupuneri. De asemenea, el a negat ipoteza că partidul nu ar fi intrat în Parlament dacă nu ar fi fost alianța cu PSRM.

„Nu este așa. Dimpotrivă. Când am format această alianță, intenționam să consolidăm toată opoziția și să obținem majoritatea. Dar a ieșit cum a ieșit”, a declarat Vladimir Voronin.

Același subiect a fost comentat și de Diana Caraman, care a acuzat alte forțe politice de o campanie împotriva PCRM.

„Nu este așa. Dimpotrivă. Când am format această alianță, intenționam să consolidăm toată opoziția și să obținem majoritatea. Dar a ieșit cum a ieșit. Sunt multe motive: 16–18 ani în opoziție, sentimente anticomuniste. Iar cei care sunt acum la putere își îndreaptă activitatea împotriva PCRM”, a declarat președinta PCRM, Diana Caraman.

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