Vornicu: Propunerea de a candida la funcția de primar al Chișinăului a venit din partea lui Igor Grosu.

Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, susține că propunerea de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea PAS a venit de la președintele formațiunii, Igor Grosu.

Acesta a declarat că desemnarea sa de către Biroul Municipal PAS reprezintă doar prima etapă a procesului intern de selectare a candidatului pentru alegerile locale din 2027, transmite jurnal.md.

Potrivit lui Vornicu, decizia finală urmează să fie luată în cadrul convenției municipale a partidului, programată pentru 26 iulie. Totodată, acesta a afirmat că a discutat despre o eventuală candidatură și cu președinta Maia Sandu. Vornicu a mai declarat că în interiorul formațiunii au fost analizate mai multe opțiuni pentru scrutinul din 2027.

„Am acceptat propunerea de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău cu multă responsabilitate. (...) Această propunere a venit din partea domnului președinte Igor Grosu, cu care am discutat-o la biroul municipal. Eu sunt foarte conștient că este o responsabilitate mare, însă tot ce am făcut eu la Stăuceni în ultimii șapte ani de zile și faptul că am fost probabil mai puțin implicat în procesele politice mi-a oferit posibilitatea să fac cu adevărat administrație, să implementăm foarte multe proiecte mari. Dintr-un buget modest am construit drumuri, instituții publice de la zero, ne-am îngrijit să oferim servicii de calitate și eu cred că Chișinăul astăzi are nevoie mai mult ca niciodată de o administrație care să se ocupe exclusiv de asta, dar nu de politică”, a declarat Alexandru Vornicu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Anunțul privind susținerea lui Alexandru Vornicu a venit după ce, în ultimele luni, în spațiul public au fost vehiculate numele miniștrilor Vladimir Bolea și Gheorghe Hajder drept posibili candidați PAS la funcția de primar al municipiului Chișinău. Întrebat cum s-a ajuns la desemnarea sa, Vornicu a afirmat că subiectul a fost discutat în interiorul partidului și le-a mulțumit unor colegi pentru susținere.

„Bine, un partid mare, așa cum este PAS, este firesc să aibă mai mulți candidați pentru funcția de primar general. Noi acest subiect l-am discutat foarte mult în interiorul organizației și vreau să-i mulțumesc inclusiv domnului Bolea și domnului Hajder pentru faptul că m-au încurajat sau și-au susținut asumarea mea de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Urmează în zilele următoare să am o discuție și cu domnul Carp. La această etapă vorbim doar despre o decizie politică care a fost luată la biroul municipal, însă noi trebuie să înțelegem că urmează o altă etapă, și aici e vorba despre convenția municipală care va avea loc la data de 26 iulie. Păi iată, la această etapă toți membrii din municipiul Chișinău se vor expune prin vot și asta cumva va și însemna o decizie definitivă”, a spus Alexandru Vornicu.

Vornicu a mai spus că a discutat despre o eventuală candidatură și cu președinta Maia Sandu și consideră că prioritățile promovate de șefa statului ar trebui să se regăsească și în activitatea administrației municipale.

„Am discutat și cu doamna președintă probabilitatea de a candida, de a-mi asuma să candidez la funcția de primar general. Prioritățile doamnei președinte trasate pentru Republica Moldova sunt prioritare pentru viitoarea administrație a Primăriei Chișinău. Și aici vorbim despre implementarea tuturor standardelor pentru aderarea la Uniunea Europeană, oferirea serviciilor de calitate și lupta cu ilegalitățile. Doamna președinte a făcut foarte mult pentru Republica Moldova și eu sper foarte mult că dumneai va susține și programul meu pentru Chișinău”, a afirmat Alexandru Vornicu.