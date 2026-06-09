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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 16:27
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Von der Leyen: UE va deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Moldova și Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că în următoarele zile UE va deschide primul cluster de negocieri cu Moldova și Ucraina.

Von der Leyen: UE va deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Moldova și Ucraina.
Von der Leyen: UE va deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Moldova și Ucraina.

Potrivit ei, acest lucru va reprezenta trecerea la următoarea etapă a procesului de aderare.

Declarația a fost făcută în contextul anunțării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și al unui nou sprijin financiar acordat Ucrainei, transmite rupor.md.

„În zilele următoare vom deschide primul cluster cu Ucraina și Moldova. Acesta deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor”, a declarat von der Leyen.

Ea a menționat că Ucraina continuă reformele chiar și în condițiile atacurilor rusești și a afirmat că acum UE trebuie să-și facă partea de muncă.

„Ucraina și-a îndeplinit partea sa. Acum este momentul ca și noi să ne îndeplinim partea noastră”, a declarat Ursula von der Leyen.

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rupor.md logorupor
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