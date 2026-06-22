Von der Leyen: Moldova și Ucraina vor avansa spre UE fiecare în ritmul său.

După deschiderea primului cluster în negocierile privind aderarea Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, fiecare stat candidat va continua să avanseze pe calea eurointegrării în ritmul său, implementând reforme diferite.

Despre aceasta a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la încheierea summitului Moldova-UE din 22 iunie. Cu deschiderea primului cluster de negociere, Ucraina și Moldova vor avansa spre aderarea la UE, fiecare în ritmul său, a spus președinta Comisiei Europene, potrivit eurointegration.com.ua.

„De îndată ce s-a deschis primul cluster, fiecare țară-candidat este responsabilă pentru ea însăși, deoarece trebuie să implementeze reforme – și trebuie să implementeze reforme diferite, în funcție de țara-candidat despre care vorbim”, a afirmat von der Leyen.

Răspunzând la întrebarea jurnaliștilor privind perspectivele deschiderii ulterioare a clusterelor, ea a subliniat că „vorbește doar despre Moldova” (deoarece întâlnirea cu presa a fost dedicată summitului Moldova-UE).

„Consider că un proces bazat pe merite este mult mai bun pentru Moldova decât expresia „cât mai curând posibil”. Pentru că „cât mai curând posibil” nu spune nimic. Dar un proces bazat pe merite indică clar fundamentele metodologiei noastre, care a fost agreată de toate cele 27 de state membre”, a subliniat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a reiterat că, dacă negocierile de aderare se bazează pe un proces bazat pe merite, „este mult mai bine pentru Moldova, pentru că astfel pot obține rezultate, iar noi ne putem îndeplini promisiunea”.