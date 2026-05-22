realitatea.md
22 Mai 2026, 08:18
7 249
Vladimir Bolea: Nu sunt candidat la funcția de primar al Chișinăului

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că nu va candida la funcția de primar al Chișinăului.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la Realitatea TV, ca răspuns la o întrebare despre atenția sporită acordată capitalei și implicarea sa în proiectele de amenajare a curților, informează realitatea.md.

Oficialul a respins speculațiile privind o eventuală candidatură, precizând că proiectele implementate în municipiul Chișinău, inclusiv programul „Curtea Europeană”, țin de atribuțiile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„Nu sunt candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău”, a subliniat Bolea, menționând că ministerul are competențe atât în domeniul infrastructurii, cât și al dezvoltării regionale la nivel național.

El a adăugat că municipiul Chișinău, în calitate de parte a Republicii Moldova, contribuie la bugetul de stat și are dreptul la sprijin guvernamental, inclusiv prin proiecte de modernizare a infrastructurii urbane.

realitatea.md
