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noi.md logonoi
25 Septembrie 2026, 10:01
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Vitali Ignatiev, despre drona căzută la Camenca: Nu știu despre ce vorbiți

Răspunzând la o întrebare despre drona care a căzut la Camenca, pe malul stâng al Nistrului, așa-numitul ministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat că această chestiune nu ține de competența sa.

Vitali Ignatiev, despre drona căzută la Camenca: Nu știu despre ce vorbiți.
Vitali Ignatiev, despre drona căzută la Camenca: Nu știu despre ce vorbiți.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Vitali Ignatiev despre drona care a căzut joi în orașul Camenca din regiunea transnistreană. „Nu știu despre ce vorbiți, am fost trei ore la ședință”, a declarat el, transmite noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

Așa-numitul ministru al Afacerilor Externe de la Tiraspol a fost întrebat, de asemenea, dacă există un plan de acțiune pentru protejarea locuitorilor regiunii de dronele care cad.

„Acest lucru nu ține de competența mea, iar astăzi această întrebare nu a fost discutată. Lucrez în cadrul agendei politice, în limitele competenței mele de negociator politic”, a subliniat el.

Declarațiile au fost făcute pe fundalul informațiilor privind mai multe drone observate în spațiul aerian al Republicii Moldova. În special, joi dimineață, o dronă a căzut și a explodat în apropierea satului Cernița din raionul Florești, iar alta — în zona orașului Camenca din regiunea transnistreană.

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