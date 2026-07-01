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bani.md logobani
1 Iulie 2026, 20:40
4 882
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Victoria Belous va conduce comisia parlamentară pentru economie

Deputata PAS Victoria Belous va fi noul președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova.

Victoria Belous va conduce comisia parlamentară pentru economie.
Victoria Belous va conduce comisia parlamentară pentru economie.

Proiectul de decizie corespunzător a fost aprobat de Biroul Permanent al Parlamentului și înaintat spre aprobare organului legislativ, transmite bani.md.

Documentul prevede modificări în componența comisiilor parlamentare permanente. Ca urmare, Belous este numită președintă a comisiei, iar Radu Marian va continua să activeze în cadrul acesteia în calitate de membru.

Proiectul exclude, de asemenea, funcția de vicepreședinte, ocupată anterior de Victoria Belous.

Funcția de președinte al comisiei a devenit vacantă după ce Radu Marian și-a dat demisia, asumându-și responsabilitatea politică pentru recomandările legate de fostul administrator al întreprinderii de stat MoldATSA, precum și în contextul investigațiilor privind posibile încălcări legate de sistemul de salarizare și numirea conducerii întreprinderii.

Sursă
bani.md logobani
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