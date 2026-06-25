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ipn
25 Iunie 2026, 07:27
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Victor Chironda poate forma o echipă cu candidatul PAS la funcția de primar al Chișinăului

Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Victor Chironda, a declarat că ia în considerare posibilitatea de a se alătura echipei lui Alexandru Vornicu, candidatul PAS la funcția de primar al Capitalei.

Victor Chironda poate forma o echipă cu candidatul PAS la funcția de primar al Chișinăului.
Victor Chironda poate forma o echipă cu candidatul PAS la funcția de primar al Chișinăului.

Potrivit lui, această opțiune este mai rațională și poate aduce un beneficiu mai mare orașului decât o posibilă candidatură independentă, transmite ipn.md.

Într-o postare pe rețelele sociale, Chironda a menționat că analizează opțiunile pentru alegerile locale și consideră necesară o colaborare mai eficientă între administrația locală și cea centrală pentru a rezolva problemele municipiului.

El a anunțat că între echipa sa și cea a lui Alexandru Vornicu au loc negocieri privind o posibilă colaborare și elaborarea unui plan comun pentru Chișinău, subliniind că scopul este formarea unei echipe competente pentru gestionarea orașului.

Alexandru Vornicu, actualul primar al orașului Stăuceni, a declarat că o astfel de echipă ar putea fi eficientă și ar aduce rezultate pentru locuitorii Chișinăului.

Victor Chironda a fost viceprimar al Capitalei în anii 2019–2021. La alegerile locale din 2023, a candidat pentru funcția de primar din partea partidului „Platforma Demnitate și Adevăr”, obținând 3,82% din voturi. Ulterior, a devenit consilier municipal pe listele aceluiași partid, funcție din care a demisionat în mai 2025.

Sursă
ipn
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