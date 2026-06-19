Usatîi: Vangheli a obținut funcția datorită fostului ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu.

Orice neconcordanțe în biografia conducătorului MoldATSA ar fi trebuit descoperite în timpul verificărilor efectuate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

Despre aceasta a declarat președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, după ce publicația Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se afirmă că directorul întreprinderii de stat MoldATSA, Dumitru Vangheli, a falsificat o parte din informațiile din CV-ul său, transmite rupor.md.

„În această dimineață intenționam să zbor în România cu avionul. Dar după ce am citit investigația Ziarul de Gardă despre directorul MoldATSA, am decis să nu risc și să merg cu microbuzul (…) Gluma e glumă, dar este vorba despre o întreprindere departe de a fi obișnuită. MoldATSA, unde am avut ocazia să lucrez la un moment dat, este responsabilă de gestionarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Este vorba despre siguranța zborurilor, controlul rutelor civile, speciale și militare. Este o parte a infrastructurii critice a statului”, a declarat Renato Usatîi într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

El a subliniat că SIS trebuia să efectueze o verificare amplă a directorului, inclusiv a educației sale, experienței profesionale, eventualelor vulnerabilități financiare și legături externe.

„Dacă SIS a verificat toate acestea și nu a văzut nicio problemă, atunci apare o întrebare foarte serioasă despre profesionalismul lor. Dar dacă au văzut totul și totuși au dat undă verde, atunci este vorba deja despre altceva. În acest caz, problema nu este doar la Vangheli, ci și la cei care l-au protejat”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Renato Usatîi a mai spus că Dumitru Vangheli a folosit curse charter în perioada în care a condus MoldATSA.

„Conform informațiilor pe care le-am primit de la angajații companiei, domnul Vangheli a folosit curse charter. Doar că acestea nu au fost plătite din buzunarul său, ci din banii voștri, din fonduri publice. De aceea am o rugăminte separată către jurnaliștii Ziarului de Gardă - vă rog să verificați și acest fapt”, a menționat el.

În plus, Renato Usatîi a declarat că Vangheli și-a obținut funcția datorită fostului ministru al infrastructurii, Andrei Spînu.

„Mi s-a spus că această persoană a fost adusă de un alt „startupper” — Andrei Spînu, pe care unii îl numesc „dominato­r”. Și am o întrebare simplă pentru directorul SIS, domnul Musteață: Când Spînu a cerut să se facă o verificare simplificată a acestei persoane, ați închis complet ochii sau doar puțin? Pentru că dacă este adevărat, atunci problema nu este doar la Vangheli, care a înșelat întreaga companie MoldATSA și întregul aeroport, spunând că este nepotul lui Spiridon Vangheli — creatorul lui Guguță, că este prieten cu Maia Sandu, conduce PAS și așa mai departe…”, a subliniat Renato Usatîi.