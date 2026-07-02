Usatîi: Radu Marian este prieten cu presupusul organizator al call-centerelor de escroci.

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, l-a acuzat pe parlamentar de legături apropiate cu Sorin Guzgan, pe care îl numește unul dintre organizatorii unor „call-centere” fictive folosite pentru escrocherii telefonice.

Potrivit lui Usatîi, Guzgan a participat la audierile publice din Parlament din 12 iunie, organizate de comisiile pentru securitate și economie, dedicate fraudei telefonice, însă a fost scos din sală cu câteva minute înainte de începerea ședinței, la cererea reprezentanților organelor de drept, informează ziua.md.

„Acest Sorin Guzgan vine în comisie. Eu, sincer, am fost în șoc când l-am văzut. S-a așezat la perete, în spatele lui Cernăuțeanu și al șefului INI, lângă șeful sistemului penitenciar. Radu era emoționat. A început un boicot în sală din partea reprezentanților serviciilor. S-au revoltat: cum poate o persoană care este în prezent în vizorul serviciilor speciale europene în dosarul call-centerelor și fraudei să fie aici la audieri? A fost pus un ultimatum: dacă nu iese, toți reprezentanții serviciilor vor pleca”, a declarat Usatîi în emisia Jurnal TV.

Politicianul susține că tocmai Radu Marian l-ar fi contactat pe Guzgan și i-ar fi cerut să părăsească sala, afirmând totodată despre relații de prietenie între ei.

„Radu este prieten cu el. Domnule Marian, nu te atac, dar ar trebui să faci un coming-out ca să nu se întâmple ca la MoldATSA — să spui că nu știai nimic. Te-ai înconjurat de „oameni dubioși””, a adăugat Usatîi.

Radu Marian a reacționat succint pe rețelele sociale, fără a nega că Sorin Guzgan a fost inițial prezent la audieri. El a menționat că ședințele au fost publice și oricine dorește poate participa.

„Este important de înțeles că la audierile publice parlamentare se poate înscrie orice cetățean. Așa se numesc, publice. Detaliile sunt publicate pe site-ul Parlamentului. Dacă există dovezi privind implicarea unor persoane în fraude, organele de drept trebuie să reacționeze”, a scris Marian.

Reamintim că săptămâna trecută Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie în contextul scandalului legat de MoldATSA, unde s-au discutat încălcări în management și plăți nejustificate. De asemenea, el a confirmat că l-a promovat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al întreprinderii, care ulterior a demisionat după ce au fost descoperite date false în CV.