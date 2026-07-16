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16 Iulie 2026, 09:01
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Usatîi: Munteanu a fost rugat să tacă, scandalul cu „verișoara” ar fi o nimica toată

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi susține că fostul premier a fost nemulțumit de demisia sa și se aștepta să rămână în Guvern cel puțin trei ani.

Usatîi: Munteanu a fost rugat să tacă, scandalul cu „verișoara” ar fi o nimica toată.
Usatîi: Munteanu a fost rugat să tacă, scandalul cu „verișoara” ar fi o nimica toată.

Politicianul a declarat că fostul ministru Alexandru Munteanu a fost convins să nu facă declarații zgomotoase după plecarea din Guvern, deoarece afirmațiile sale publice ar fi putut provoca un scandal mai grav decât cel cu „verișoara”.

Potrivit lui Usatîi, Munteanu a întârziat mult timp să publice cererea de demisie, iar textul acesteia a fost modificat înainte de a fi făcut public.

„În ziua plecării, Munteanu a așteptat mult cu cererea, i-au refăcut textul, pentru că dacă ar fi spus tot ce pregătise, scandalul cu „verișoara” ar fi o nimica toată. L-au convins să plece liniștit, dar el s-a revoltat, nu e vreun băiat de cartier”, a declarat Usatîi.

De asemenea, el susține că Munteanu intenționa să lucreze în Guvern cel puțin trei ani și a fost surprins de decizia de demisie.

„Îl rugau să tacă. Dar cred că va veni ziua când va vorbi. Când i-au spus: „Trebuie să plecați”, el, desigur, a fost șocat”, a spus politicianul.

Usatîi a amintit și de declarațiile lui Vasile Tofan, care anterior afirmase că nu era pregătit să ocupe funcția de prim-ministru, iar când s-a simțit pregătit, această poziție era deja ocupată.

Comentând situația, liderul „Partidului Nostru” a presupus că cabinetul condus de Tofan nu va dura mult.

„Toate acestea indică faptul că Guvernul lui Tofan va dura doar jumătate de an, iar anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare anticipate”, a declarat Usatîi.

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