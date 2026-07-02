Usatîi l-a acuzat pe fostul șef al Direcției SIS că protejează o rețea de escroci.

Renato Usatîi l-a acuzat pe directorul SIS, Alexandru Musteață, că încearcă să minimalizeze importanța informațiilor despre o schemă frauduloasă de amploare, organizată de o rețea infracțională.

Potrivit liderului „Partidului Nostru”, gruparea infracțională organizată a acționat nu doar în Moldova, ci și în mai multe țări europene, inclusiv România, Italia, Spania și Franța, informează jurnal.md.

„Am văzut un comentariu în care Mustață a aflat și el despre înșelătorie, pentru că totuși este director al SIS. Domnule Mustață, am văzut că ați scris că Șor, împreună cu rușii, a transmis escrocilor peste 100.000 de date personale ale cetățenilor Moldovei, ca să fie furați și așa mai departe. În același timp, sunați administrația președintelui și diverși funcționari, convingându-i că tot ce a descoperit Usatîi nu este chiar așa, că totul este în regulă. Domnule Mustață, spuneți, vă rog, de ce mințiți și astfel acoperiți această grupare infracțională organizată?”, a declarat Usatîi.

Potrivit liderului „Partidului Nostru”, directorul SIS a primit materiale video ale unei anchete care a durat mai multe luni și în care figurează fostul șef al unuia dintre direcțiile SIS, Sorin Josan. Totodată, susține Usatîi, în loc să ia măsuri publice, Mustață i-ar fi propus lui Josan să demisioneze în liniște. Totuși, politicianul nu a prezentat nicio dovadă pentru aceste acuzații.

„Fiind director al Serviciului de Informații și Securitate, Mustață a primit materiale video ale unei anchete care a durat multe luni în Republica Moldova și care îl vizează direct pe o persoană, pe Sorin Josan, șeful direcției SIS. El chema escroci din call-centere din Moldova, le dădea instrucțiuni cum să scoată banii și așa mai departe. Și știți ce face Mustață? Îl cheamă și îi cere să scrie în liniște cererea de demisie”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Usatîi susține, de asemenea, că Sorin Josan a fost documentat pe înregistrări video și audio, unde ar coordona și acoperi activitatea unei rețele de escroci care acționa în Chișinău.

În plus, Usatîi l-a acuzat pe șeful SIS de încercarea de a ascunde acest caz și a pus sub semnul întrebării dacă materialele anchetei au fost transmise procuraturii.

„Josan este documentat pe video și audio nu doar pentru că îi acoperă, ci pentru că organizează activitatea acestor escroci în municipiul Chișinău. Și cu ce se termină? Cu faptul că Mustață îl demite și încă îi cere să închidă subiectul.

Domnule director, veți ajunge la pușcărie, atât pentru cum datele a doi angajați SIS reținuți în Federația Rusă au ajuns la ruși, cât și pentru asta.

Încă o dată, Sorin Josan este șeful direcției SIS, nu un simplu angajat. Vorbim despre un conducător de direcție care, conform materialelor existente, dădea indicații și asigura protecție. Mai trebuie să aflăm dacă aceste materiale au ajuns la procuratură, pentru că aici totul a fost ascuns cu grijă”, a declarat deputatul.

La final, Renato Usatîi s-a adresat președintei Maia Sandu cu apelul de a cere directorului SIS, Alexandru Mustață, un raport privind numărul real al victimelor și mărimea prejudiciului cauzat de gruparea infracțională. De asemenea, liderul „Partidului Nostru” l-a acuzat pe șeful SIS că ar ascunde de autoritățile mai multor state europene adevărata amploare a cazului și că de cel puțin un an și șapte luni acoperă această rețea.

Usatîi a adăugat că va prezenta dovezi ale declarațiilor sale după ce va lua legătura cu victimele.

„Doamnă președintă, săptămâna viitoare Mustață să vă raporteze numărul real al victimelor, suma reală de bani furați de la cetățenii Moldovei, să explice de ce ascunde de autoritățile mai multor țări europene numărul celor afectați și sumele pe care această grupare infracțională le-a furat în România, Spania, Italia, Franța și așa mai departe. Când voi începe să sun victimele, vă voi demonstra, domnule Mustață, că de cel puțin un an și șapte luni ascundeți și acoperiți această activitate”, a concluzionat Renato Usatîi.

Menționăm că prezentatorul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV a încercat să ia legătura cu directorul SIS, Alexandru Mustață, pentru a-i oferi posibilitatea să comenteze acuzațiile aduse, însă acesta nu a răspuns la apelul telefonic.