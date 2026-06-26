Usatîi este gata să susțină protestul lui Costiuc: Strada rămâne singura soluție.

„Strada este singura soluție”. Așa a comentat Renato Usatîi posibilitatea participării lui Vasile Costiuc la protestul din 28 iunie. Nu a spus direct dacă va veni, dar a menționat că este timpul să schimbăm puterea.

Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru” a declarat că susține orice protest civic, cu condiția ca acesta să nu fie finanțat din surse externe și să nu aibă o coloratură politică, scrie realitatea.md.

„Mă voi alătura oricărui protest, pentru că astăzi pentru mine nu contează culoarea politică a participanților. Principalul este ca protestul să nu fie plătit din exterior. Este important, de asemenea, ca acesta să nu fie organizat de cei care, de exemplu, doresc să evite pedeapsa. Dar protestele cetățenilor sunt singura formă de presiune asupra puterii. Este o batjocură la adresa bunului simț. Veți vedea acești cosmonauți la ședința plenară – vreau să mă uit în ochii celor care au batjocorit proiectul nostru de lege privind cartelele SIM. Legea va intra în vigoare în 120 de luni, dar cei care deja folosesc astfel de cartele nu sunt obligați să le înregistreze. Care este atunci rostul acestei legi?

Înțelegeți, până acum am păstrat un ton academic, am manifestat corectitudine, am încercat să facem tot posibilul și imposibilul pentru a propune inițiative legislative care să nu necesite investiții financiare. Dar după o asemenea batjocură sinceră, credeți-mă, trebuie să-i îndepărtăm de la putere. Este necesar să ne asigurăm că la guvernare nu vor veni aceiași hoți care au fost deja la cârmă – ajunge. Strada este singura soluție”, a declarat Usatîi jurnaliștilor.

Reamintim că deputatul Vasile Costiuc a anunțat organizarea unui protest duminică în fața clădirii Parlamentului. Organizatorul îndeamnă participanții să vină fără steaguri de partid și fără cereri de demisie a Guvernului, pe fundalul nemulțumirii față de politica bugetar-fiscală, care a fost supusă consultărilor publice.